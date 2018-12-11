ФСБ предотвратила планы 37 террористических ячеек в 2018 году

Москва, , 11:33 — REGNUM Планы 37 террористических ячеек по совершению атак сорваны спецслужбами и правоохранительными органами в 2018 году. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Бортников отметил, что теракты должны были произойти в Дагестане, Ингушетии, Чечне и на Ставрополье. Нейтрализованы в текущем году 65 боевиков, включая десятерых главарей банд, еще 36 главарей, 236 бандитов и 589 их пособников задержаны.

Директор ФСБ добавил, что обстановка в России в области борьбы с терроризмом остается сложной, но не выходит из-под контроля. Количество преступлений террористической направленности и терактов в 2018 году снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Института экономики и мира, в 2017 году теракты с человеческими жертвами в разных странах осуществили 169 группировок. При этом число жертв террористов уменьшилось за три года на 44%.

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