Хабаровск, 11 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. «Столичный» статус, который, возможно, теряет Хабаровск и обретает Владивосток, сегодня не дает покоя многим. Хабаровский край, если судить по комментариям в социальных сетях, всерьёз обижен на федеральную власть — не «отъёмом» весьма призрачного статуса «столицы», а тем, что все решилось без какого-либо учета мнения жителей. Но доктор политических наук Илдус Ярулин предлагает хабаровчанам не горячиться, а рассуждать здраво. По мнению ученого, высокий статус может сулить не только прибыль, но и убытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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«Начнем с того, что столица у нас в стране одна — город Москва. На Дальнем Востоке есть административный центр федерального округа. Титул «столица» — это просто народное творчество и ничего более. Если смотреть на вещи реально, то фактически все огромные финансовые потоки из федерального центра давно уже идут во Владивосток. Сейчас, допустим, «столицу» туда перенесут официально. Хотя официального «Указа» на сайте президента никто пока не видел — его там нет. Но — допустим. Что это даст Приморскому краю? Вполне возможно, с переездом полпредства и некоторых других структур подорожает аренда и покупка жилья, так ведь уже было в Хабаровске, когда столицей стал он. С обретением столичного статуса Приморью обещают приход в регион крупных московских финансовых групп. Это хорошо? Тоже не факт. Потому что — а что тогда будет делать местный бизнес? К тому же вряд ли эти московские финансовые группы зарегистрируются в Приморье. Так что — большой вопрос: кто приобретёт, а кто потеряет в итоге этого переноса. Для Хабаровска и Хабаровского края не изменится ровным счетом ничего. Перенос «столицы» — не более чем PR-ход в ходе сложных приморских выборов. Другой вопрос: в 2019 году в Хабаровском крае пройдет ряд очень важных выборов. Что предложат народу тогда? Не думаю, что нужно паниковать по поводу переноса так называемой столицы. Есть вещи намного более важные — развитие региона, экономики, производства. Это важно, а «столичный» статус — это пустое», — считает Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края в социальных сетях назвали перенос «столицы» ДФО из Хабаровска во Владивосток «местью за выборы», имея в виду победу выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала над единороссом Вячеславом Шпортом. Люди подозревают, что федеральные власти будут «мстить до последнего жителя», и заявляют о том, что региону уже урезали финансирование.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался комментировать ситуацию. Ранее он заявлял, что не допустит потери Хабаровском «столичного» статуса. Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что решения главы государства они не обсуждают и продолжают работать «в прежнем интенсивном режиме».