В Хабаровском крае перенос «столицы» ДФО назвали «местью за выборы»

Хабаровск, , 09:23 — REGNUM В Хабаровском крае с возмущением восприняли известие о том, что «столица» Дальневосточного федерального округа будет перенесена их Хабаровска во Владивосток. В социальных сетях граждане пишут, что считают это «местью за выборы», когда экс-губернатор единоросс Вячеслав Шпорт проиграл выборы. Напомним, с большим отрывом победил выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал. На форумах и в соцсетях хабаровчане подозревают, что жителям региона мстят за «неправильный выбор».

Читайте также: Песков подтвердил одобрение Путиным переноса «столицы» ДФО

«Многие пишут — какая разница, где столица, перенос столицы ничего не даст. Как вы не понимаете, что изменится, и очень многое! Проблема гораздо шире — власть мстит Хабаровскому краю за выбор неправильного губернатора. За маленький промежуток времени с момента избрания Сергея Фургала, край уже потерял не один миллиард федеральных денег. И это только начало. Так будет продолжаться до последнего жителя. Отток населения будет нарастать, во всем будут винить губернатора, чтобы народ в крае осознал, что нельзя голосовать неправильно. А Фургалу просто не дадут работать», — считает один из жителей Хабаровского края в социальной сети.

Жители региона оставляют в социальных сетях и мессенджерах сотни комментариев:

«Почему вопрос о переносе столицы ДФО не решался с учетом мнения народа? Почему опять ни о чем не спросили жителей ДФО? Или мы опять, как обычно, не в счет?».

А еще в социальных сетях Хабаровского края вовсю цитируют Владимира Высоцкого:

«Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи».

Читайте также: Дальневосточники полпреду Трутневу: «Займитесь реальным развитием региона»

Особая критика сегодня — в адрес человека, отвечающего за развитие ДФО — полпреда президента Юрия Трутнева.

«Гениально! Вот она — самая главная идея, как сделать Дальний Восток процветающим регионом! Браво, господин Трутнев! Вот сейчас уж мы точно всех буржуев догоним и перегоним! Американцы, наверное, рыдают от зависти, что не прознали раньше рецепт развития экономики! Ну, американцы, они ж тупые, не то, что наш гений — полпред!» — иронизирует один из хабаровчан.

«В очередной раз не пожалела, что голосовала за Фургала. Жители Хабаровского края имеют собственное достоинство и гордость. А стравливать два соседних региона — это очень неправильно. Да и не получится — нормальные люди — что в Хабаровске, что в Приморье, никогда на эту удочку не поведутся. Обидно, что наша верховная власть не понимает, что такие поступки только снижают её авторитет», — пишут жители Хабаровского края в социальных сетях.

Читайте также: Камчатка о переносе столицы ДФО: «Блажь зарвавшегося чиновника»

Как сообщало ИА REGNUM, идея о переносе «столицы» ДФО из Хабаровска во Владивосток без учёта мнения жителей Хабаровского края возмутила не только хабаровчан. Жители Камчатки назвали скоропостижный перенос «блажью» полпреда Трутнева. Жители ДФО в социальных сетях порекомендовали полпреду «заняться реальным развитием региона», которого от него и его команды ждут уже не первый год.