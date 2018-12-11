Москва, 11 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Российские потребители получают большую часть кредитных карт в результате активного маркетинга банков или откладывают их на всякий случай, не снимая средств. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

lcb Банковские карты

Рекордное количество кредитных карт — 2,7 млн — выдали российские банки в третьем квартале. Общая сумма кредитов составила 125,6 млрд рублей, что на 34% больше, чем за тот же период 2017 года. Годом ранее жители РФ получили 1,6 млн кредитных карт, в 2016 году — примерно 500 тыс. штук.

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Утилизация выделенного лимита сократилась с 45,3% в начале года до 35,5% в сентябре. Эксперты отмечают, что потребители зачастую не снимают кредитные средства, а держат карты на всякий случай.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (58%) рассматривают кредит как прямой путь в долговую яму. В пользе кредита уверены 19% опрошенных.

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