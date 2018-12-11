Владивосток, 11 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Владивосток действительно фактически является экономической столицей Дальнего Востока, но официальный перенос центрального города ДФО ничего не изменит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, комментируя одобрение президентом РФ Владимиром Путиным перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Это политический ход, чисто пиар для врио главы Приморского края Олега Кожемяко, — уверен эксперт. — Но если подходить к этому вопросу с той точки зрения, что так устроена система, то Владивосток действительно является экономической столицей Дальнего Востока. Это город-порт, через который большинство грузов приходит, незамерзающий к тому же город-порт, его и в царское, и в советское время считали стратегическим пунктом, там и база ВМФ располагается. Это вполне себе правильное решение: то, что есть по факту, просто уже закрепят официально».

Вместе с тем Андрей Данилов полагает, что никаких изменений, кроме переноса места расположения полпредства, смена дальневосточной столицы за собой не повлечёт.

«Полпред будет находиться во Владивостоке, и статус столицы (ДФО, — ИА REGNUM ) городу дадут — вот и всё, я думаю, — считает политолог. — Все товары, техника идут через Владивосток, и теперь за ним просто законодательно приоритет закрепят. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Мы от этого не станем ни лучше, ни хуже жить».

По его мнению, вместо этих изменений было бы логичнее и нужнее произвести реальные перемены на Дальнем Востоке — организовать новые производства, например. Или узаконить экспорт бивней мамонта, которые на Востоке очень ценятся и используются для изготовления лекарств и предметов роскоши, а жители Якутии их просто находят. Или как минимум взять вывоз леса под контроль, чтобы он не экспортировался незаконно.

«А пока мы уже даже из Северной Кореи закупаем умные станки. Представьте себе — в Северной Корее приобретаем современное оборудование! Надо развивать промышленность, производство какое-то, переработку того, что мы отправляем в Китай, Японию и другие страны Азиатско-тихоокеанского региона. А пока мы гоним им сырьё, а они им пользуются. Почему мы не можем продавать им готовую продукцию? Готовый бензин, готовую солярку, готовый мазут и так далее, сжиженный газ в баллонах, цистернах и так далее. Почему бы и нет? А у нас получается, что выгоднее сырьём торговать. От этой практики надо уходить. Лес опять же мы туда гоним кругляком. Ну вы его обработайте, а потом уже отправляйте туда. Понятное дело, что на сегодняшний день наша даже деревообрабатывающая промышленность отстаёт, и на наших станках, которые чуть ли не из Германии в конце войны были вывезены, особенно уже ничего хорошего и не сделаешь, а в странах АТР обрабатывающая, перерабатывающая промышленность гораздо лучше, технологичнее», — констатировал Андрей Данилов.

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Эксперт предлагает вместо того, чтобы переносить столицу, наладить сборочный конвейер мобильных телефонов или комплектующих компьютерам. Ещё один хороший, по его мнению, вариант — организовать в ДФО сборку автомобилей производимых в странах АТР марок.

«Что у нас, людей, что ли, нет, которых можно обучить собирать их? Хотя бы из готовых комплектующих. У нас ведь есть заводы, которые собирают иностранные автомобили — KIА, Hyundai, Toyota. Их проще собирать на Дальнем Востока. А то у нас сборочный конвейер KIA — в Калининграде, Toyota — под Санкт-Петербургом… Мы даже некоторые детали уже научились штамповать для иностранных автомобилей. Почему бы на Дальнем Востоке не открыть такое производство? Здесь техника просто жизненно необходима», — уверен эксперт.

Важным для ДФО он также называет развитие железнодорожных перевозок, которые пока слабо организованы в дальневосточных регионах. Андрей Данилов приводит в пример Якутию, где железную дорогу открывали уже раза четыре, но функционирует ли она — неизвестно («Я на ней поездов не видел»).

«Авиацию тоже надо развивать. А у нас — катастрофическая нехватка новых пилотов, новой техники, развал авиации — притом что в некоторые населённые пункты только на вертолёте можно долететь, а на самолёте — не везде даже зимой, когда полосу можно просто трактором подготовить. В советское время не строили дороги, потому что везде летали вертолёты, еженедельно или даже кое-где два раза в неделю. А сейчас этого нет, но труднодоступные населённые пункты остались», — напомнил эксперт.

Он констатирует также, что пока экономика Дальнего Востока — это продавать сырьё странам АТР, а можно было бы организовать много прибыльных производств и запустить немало интересных проектов.

«Это будет гораздо полезней, чем ТОРЫ, ТОСЭРы и пресловутый дальневосточный гектар. А перенести, переименовать — это блажь от нечего делать, имитация бурной деятельности. И вообще лучше перенести столицу ДФО куда-нибудь в Анадырь или Якутск, чтобы чиновники федеральные прочувствовали, что значит морозы или тяжёлая жизнь. Пусть по верёвочке ходят во время снежных буранов», — заключил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток одобрил президент России Владимир Путин. С этой инициативой выступил врио главы Приморского края Олег Кожемяко, он отправил соответствующее письмо на имя главы государства. На обращении Владимир Путин поставил резолюцию: «Согласен. 7.12.2017». Песков пояснил, что речь, конечно, идёт о документе 2018 года, просто была описка.