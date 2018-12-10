Песков подтвердил одобрение Путина на перенос «столицы» ДФО

Москва, , 19:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин одобрил перенос административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Путин одобрил перенос «столицы» ДФО из Хабаровска во Владивосток. Было обнародовано письмо временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемчко с данной инициативой на имя президента России. На письме стоит резолюция Путина:

«Согласен. 7.12.2017».

Песков пояснил, что речь конечно идёт о документе 2018 года, просто была описка.

Напомним, что федеральные округа были образованы в 2000 году. С того момента Хабаровск считался административным центром ДФО. Стоит отметить, что в начале ноября в состав ДФО были введены Бурятия и Забайкальский край.

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