Нижний Новгород, 11 декабря, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Родители юных хоккеистов спортивной школы «Торпедо» обратились с открытым письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, в котором просят «не допустить закрытия ледового дворца имени Виктора Коноваленко и рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы действующего руководства хоккейного клуба «Торпедо». Они ссылаются на то, что юношеские команды «перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарём, происходят задержки с оплатой выездных матчей, чего никогда не было при прежних руководителях». Под обращением подписались около 200 родителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В своём письме родители пишут, что нынешние руководители СДЮШОР «Торпедо», базирующейся в ледовом дворе имени Виктора Коноваленко, «хотят закрыть старейшую школу хоккея, а взамен — распределить детей по ФОКам», добавляя, что уже «команды СДЮСШОР «Торпедо» перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарем, происходят задержки с оплатой выездных матчей, чего никогда не было при прежних руководителях».

«Таким образом, хоккейная школа, воспитавшая олимпийских чемпионов и множество прославленных спортсменов, хранившая лучшие традиции советского хоккея, прекратит свое существование!» — возмущены родители, добавляя, что их «поражает такое неуважительное и презрительное отношение к людям, которые отдали десятилетия своей жизни школе».

Они также уточняют, что это старейшая и единственная школа хоккея в Нижнем Новгороде.

«Это поистине наш крик души! — обращаются к губернатору родители и отмечают, что если рухнет детско-юношеская школа, являющаяся фундаментом, то рухнет и нижегородский клуб «Торпедо». — Да, конечно, по образу БК «НН» какое-то время можно будет закупать дорогостоящих легионеров, что, собственно, сейчас и происходит, но в конечном итоге это — путь в никуда. Нельзя покушаться на святое — на своих детей, своих тренеров, свою школу».

Ситуация вокруг школы вызвала активное обсуждение у горожан.

«Давно там порядок навести надо. Да и не только там, весь детский спорт на родителях держится. А куда казенные деньги уходят?», «Обидно за торпедовскую школу, которая взрастила много чемпионов и талантливых хоккеистов», «Футбол похоронили, так теперь за святое взялись… Куда Горький без детского хоккея???», — возмущены горожане.

Напомним, вопрос финансирования и имеющихся финансовых проблем хоккейного клуба «Торпедо» не раз обсуждался депутатами Заксобрания. На июль 2018 года, когда поднимался вопрос об очередной помощи, просроченная кредиторская задолженность клуба была на уровне 484,7 млн рублей. Ранее аудиторская проверка показала многочисленные нарушения со стороны прошлого руководства клуба, в том числе и в вопросе ведения документации.

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