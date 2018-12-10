Москва, 10 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. На российскую валюту в начале недели будет воздействовать, прежде всего, укрепление котировок нефти после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Цена барреля Brent поднимается выше $62 с потенциалом дальнейшего роста к $64 в ближайшие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

С другой стороны, доллар на валютном рынке Форекс слабеет из-за недостаточно сильных данных по рынку труда в США, вышедших 7 декабря. Агрегатный индекс доллара DX сегодня продолжает снижение с 96,57 пунктов к 96,38 п.

«Данные факторы способствуют усилению рубля, поскольку сегодня, 10 декабря, не ожидается важных новостей и событий. Пара доллар/рубль способна штурмовать сверху рубеж 66 руб./доллар. В свою очередь препятствием для её роста выступает отметка 67 руб.

Пара Евро/рубль менее уязвима 10 декабря из-за повышения курса евро к доллару на Форекс. Движение евро к рублю останется в пределах узкого диапазона 75−76,5 руб./евро», — считает эксперт.

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