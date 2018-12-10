Рубль «оказал жесткое сопротивление» доллару и евро

Москва, , 07:06 — REGNUM На Московской бирже 7 декабря рубль, наконец, показал доллару и евро, кто в доме хозяин. Робкие утренние попытки рубля расти с утра подавлялись мощной обороной мировых резервных валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Но вечером 7 декабря, когда поступили положительные новости с саммита ОПЕК, и цены на нефть взлетели, вдохновленный растущей нефтью «россиянин» оказал жесткое сопротивление доллару и евро. К закрытию пятничных торгов рубль вырос к доллару на 0,48% до 66,39 руб., а к евро — на 0,36% до 75,74 руб.

Страны ОПЕК на саммите в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2019 г. В сокращении добычи примут участие и независимые производители нефти, входящие в ОПЕК+, в том числе и Россия. На этой новости нефть смеси Brent в пятницу взлетела на 2,34% до $61,6 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI 7 декабря подрос на 0,17%. Курс евро по отношению к доллару в пятницу вырос на 0,01%. Массовые социальные протесты в Франции не дают евро сильно укрепляться. Исходя из решения ОПЕК и роста цены нефти, прогноз по курсу доллара на сегодня, 10 декабря, понижается до 66−67 руб., а по курсу евро — в 75−76 руб.

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