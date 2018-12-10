Москва, 10 декабря, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Назначенный единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии мясокомбинат «Дружба народов» заподозрили в «коррупционноёмкой» деятельности. Об этом сообщает 10 декабря РБК.

Charly_7777l Мясное изделие

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек. По сведениям Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

По мнению представителя ФСБ, назначение на роль единственного поставщика предприятия, не обладающего соответствующим опытом и производственными мощностями является «экономически невыгодным, коррупционноёмким».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Генеральная прокуратура России уведомила, что взятки в России стали брать на 10% больше по сравнению с прошлым годом. В период с января по октябрь зафиксирован 3171 случай получения взяток, что на 9,4% выше чем за аналогичный период прошлого года.

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