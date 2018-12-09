Генпрокуратура РФ: в России стали брать взятки на 10% больше

Москва, , 07:32 — REGNUM О том, что взятки в России стали брать на 10% больше по сравнению с прошлым годом, сообщила 9 декабря Генеральная прокуратура России.

Согласно приведенной на сайте статистики crimestat.ru, относящемуся к Генпрокуратуре РФ, в период с января по октябрь зафиксирован 3171 случай получения взяток (статья 290 УК РФ), что на 9,4% выше чем за аналогичный период прошлого года — тогда было зарегистрировано 2899 случаев.

Из данных статистики следует, что чаще всего взятки брали в Москве (182 случая) Ростовской области (170). Также в первую пятерку Московская область (126), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93).

Количество случаев, когда взятки давали, также выросло с 2037 в прошлом году до 2251 в нынешнем, что есть рост на 10,5%. Чаще всего взятки давали в Москве (127 случаев), Московской области (114) и Краснодарском крае (73).

Также за 10 месяцев текущего года выявлено 27 143 преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше по сравнению с годом прошлым. Такой небольшой рост общего количества преступлений данного типа в ведомстве объясняют пропагандой против коррупции и ужесточением законодательства. И ещё теперь у Генпрокуратуры есть возможность вести проверку в отношении экс-госслужащих в течение полугода после их увольнения.

Отметим, при этом в общем количестве преступлений процент связанных с коррупцией невелик и составляет 1,6%.