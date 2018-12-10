Новосибирск, 10 декабря, 2018, 06:38 — ИА Регнум. Из Барнаула, где эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 состоялась 8 декабря, главный символ Студенческих игр направился в Новосибирск.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Огонь зимней Универсиады – 2019

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске, новосибирский этап эстафеты огня пройдёт 11 декабря.

Что касается барнаульского этапа, общая протяженность маршрута в столице Алтайского края составила 4106 м. На маршруте было шесть остановок, во время которых огонь Универсиады поприветствовали студенты самых крупных вузов города.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, на улицы Барнаула в день эстафеты огня вышли более 10 тысяч зрителей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эстафета огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 стартовала в итальянском Турине 20 сентября 2018 года. Российский этап начался с Москвы, в настоящее время эстафета продолжается в городах Сибири. На завершающем этапе огонь прибудет в Красноярск, где и состоится зимняя Универсиада — со 2 по 12 марта 2019 года.

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