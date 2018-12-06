Частица огня Универсиады-2019 останется в Алтайском крае

Барнаул, , 14:39 — REGNUM Передача частицы огня 29-й Всемирной зимней универсиады — 2019 Алтайскому государственному университету состоится во время эстафеты в Барнауле, сообщает 6 декабря пресс-служба вуза.

Эстафета огня стартует с Речного вокзала Барнаула 8 декабря в 16:00. Примерно через 45 минут ее встретят у главного корпуса Алтайского госуниверситета. Здесь соберутся около 500 студентов, представляющих учебные подразделения опорного вуза, студенческие отряды, творческие коллективы, объединения иностранных студентов и различные виды спорта.

Над входом в главный корпус университета планируется установить большой экран, по которому будут транслироваться мероприятия в Барнауле. В частности, здесь состоится танцевальная разминка, флешмоб и главная изюминка мероприятия — передача частицы огня Универсиады в Красноярске опорному вузу Алтайского края.

«Переданная Алтайскому госуниверситету частица огня будет вдохновлять нашу спортивную молодежь на победу и достижение новых рекордов», — сообщил директор центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков.

Напомним, 4 декабря в Алтайском университете, получившем статус официальной площадки Эстафеты огня, приступил к работе федеральный штаб мероприятия, который утвердил окончательный вариант маршрута эстафеты, его участников, творческую программу, планируемую на площадках эстафеты и главной сцене торжества.

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