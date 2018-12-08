Париж, 8 декабря, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Во Франции в ходе акций протестов «желтых жилетов» были задержаны более 950 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

(сс) Randy Colas Французская полиция

«Всего на территории страны были задержаны более 950 человек, — передает вещатель. — 724 из них были помещены под стражу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на топливо и за увеличение минимального уровня заработной платы, проходят в городах Франции 8 декабря.

По предварительным данным, общее число протестующих по всей стране перевалило за 70 тыс. человек.

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