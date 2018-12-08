Пекин, 8 декабря, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Победительница международного конкурса «Мисс мира—2018» определилась в Китае 8 декабря. Об этом говорится на официальной странице конкурса в соцсети Twitter.

Twitter.com@MissWorldLtd Мисс мира-2018

В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.

«У нас новая Мисс мира! — отмечается в сообщении. — … Поздравляем!».

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