Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»
Пекин, 8 декабря, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Победительница международного конкурса «Мисс мира—2018» определилась в Китае 8 декабря. Об этом говорится на официальной странице конкурса в соцсети Twitter.
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Мисс мира-2018
В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.
«У нас новая Мисс мира! — отмечается в сообщении. — … Поздравляем!».
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