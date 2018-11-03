Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2018»

Манила, , 23:09 — REGNUM 23-летняя Фыонг Кхань Нгуен, проживающая во Вьетнаме, стала обладательницей титула «Мисс Земля — 2018». Об этом сообщает издание Rappler.

По данным портала, конкурс прошел в субботу, 3 ноября, на арене комплекса торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

«Победа девушки является первой для Вьетнама в конкурсе «Мисс Земля», — передает вещатель. — Она — студент по маркетингу, свободно владеющая вьетнамским и английским языками».

Конкурс красоты «Мисс Земля» проводят с 2001 года, его считают одним из самых престижных наряду с «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

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