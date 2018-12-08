Путин призвал членов «Единой России» не допускать пренебрежения к людям
Москва, 8 декабря, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Хамства и пренебрежения к людям не должны допускать члены политической партии «Единая Россия». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVIII съезда политической партии «Единая Россия».
По его словам, представители партии, абсолютное большинство которых порядочные люди, работают везде, во всех органах власти и сферах деятельности.
«Однако, … есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти…; есть и такие, которые ведут себя неприлично, — заявил Путин. — Прошу вас за этим самым тщательным образом следить».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Москве проходит XVIII съезд «Единой России».
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