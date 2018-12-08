Москва, 8 декабря, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Хамства и пренебрежения к людям не должны допускать члены политической партии «Единая Россия». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVIII съезда политической партии «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

По его словам, представители партии, абсолютное большинство которых порядочные люди, работают везде, во всех органах власти и сферах деятельности.

«Однако, … есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти…; есть и такие, которые ведут себя неприлично, — заявил Путин. — Прошу вас за этим самым тщательным образом следить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Москве проходит XVIII съезд «Единой России».

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