Анкара, 8 декабря, 2018, 17:40 — ИА Регнум. События, которые происходят на улицах городов стран ЕС, беспокоят руководство Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя акции протеста во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Во многих европейских городах, в том числе в Париже, сложилась напряженная ситуация, — сказал Эрдоган. — Мы (власти Турциии) следим за ситуацией».

По его словам, в некоторых странах Европы серьезно нарушены «принципы демократии и свободы», о чем и свидетельствует сложившаяся ситуация.

Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на полицию сообщил, что 8 декабря в Париже в ходе очередной акции протеста «желтых жилетов» были задержаны почти 600 человек. Митингующие выступают за увеличение минимального уровня заработной платы и против повышения цен на топливо.

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