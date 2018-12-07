Москва, 7 декабря, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В ноябре 2018 года в преддверии новогодних праздников общие повседневные расходы жителей России выросли на 3%. В октябре повседневные расходы выросли на 3,1%, рост отмечается с сентября. Средний чек за месяц вырос на 4,6%. Таковы данные исследования, проведенного ИХ «Ромир».

(сс) Bru-nO Новогодние подарки

По мнению аналитиков, рост повседневных расходов в ноябре обусловлен двумя причинами. Во-первых, граждане начинают подготовку к Новому году, закупая продукты и подарки. Во-вторых, в ноябре заметно выросли цены. Так, по данным Росстата, продукты питания за месяц подорожали на 1%.

При этом жители различных регионов России тратили деньги в ноябре по-разному. Так, жители Центрального РФО в повседневных тратах сразу 7,3% к октябрю, Приволжского ФО увеличили расходы в ноябре на 4%, а жители юга страны — на 2,8%.

Наиболее экономные граждане живут на Урале, там расходы за месяц сократились на 6,1%. В Сибири — на 1,2% и на северо-западе — 0,7%.

Исследовательская скан-панель Romir основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

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Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в октябре 2018 года продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, в октябре граждане потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее.

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