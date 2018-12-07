Москва, 7 декабря, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Зима в России только началась, но уже первый выпавший в столице снегопад практически парализовал движение пешеходов — спустя двое суток после снегопада специализированная техника на улицы Москвы так и не вышла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Васильевском спуске также по бокам лежит снег

Дарья Антонова ИА REGNUM Гора снега на Солянке

Особенно сильно отсутствие снегоуборочных машин сказалось на центральных улицах — Мясницкой, Ильинке, Васильевском спуске, а также в парке «Зарядье». Кроме того, помимо слякоти, проход горожан затруднен из-за всевозможных ограждений.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Мясницкой ничего не чистят

При этом, как ранее сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, после ночного снегопада 6 декабря на улицы Москвы вышли 55 тыс. рабочих и было задействовано 7 тыс. единиц дорожной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Редко можно встретить снегоуборочную технику

Дарья Антонова ИА REGNUM Биржевую площадь вычистили

Работники коммунальных служб должны были очистить от снега улицы, пешеходные зоны и дворы, а территории обработать против гололеда. Однако вывозить горы снега рабочие не спешат, и постепенно пешеходные части превращаются в смесь реагентов, снега и грязи под ногами.

Дарья Антонова ИА REGNUM У «Зарядья» аккуратные горы снега

Дарья Антонова ИА REGNUM Вся Мясницкая улица в снегу

Напомним, огромное недовольство москвичей в 2017 году вызвал полный сбой работы коммунальных служб в Москве: во время снегопадов дворники не справлялись с уборкой территорий, и также москвичи страдали от сотен поваленных деревьев, которые не торопились вывозить уполномоченные органы власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие очищают тротуары от снега

Дарья Антонова ИА REGNUM «Зарядье»

Дарья Антонова ИА REGNUM Возле ГУМа также каша под ногами

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Как сообщало ИА REGNUM, к утру 6 декабря высота снежного покрова в Москве достигла 13 см. По словам синоптиков, снежный слой не растает до весны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Васильевский спуск

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