Санкт-Петербург, 7 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурге сегодня, 7 декабря, освящен Екатерининский придел. Церемонию в день памяти великомученицы Екатерины провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

ИА REGNUM Исаакиевский собор внутри

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, митрополит освятил придел малым чином и совершил в нем Божественную литургию.

После церковной службы митрополит Варсонофий наградил серебряной медалью святого апостола Петра директора ГМП «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, троих других сотрудников музея. Также были награждены реставраторы.

Как напоминает ИА REGNUM, в настоящее время ГМП «Исаакиевский собор» является городским музеем. Церковные службы ежедневно проходят в соборе в приделе Александра Невского, а по большим праздникам — в центральном. Теперь службы будут ежедневно проходить и в приделе св. Екатерины.

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Напомним, десять депутатов петербургского Законодательного собрания попросили врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова признать недействительным распоряжение комитета имущественных отношений Смольного о подготовке к передаче Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

В то же время глава Заксобрания Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров призвал исполнительную власть поскорее передать Исаакиевский собор РПЦ в рамках закона о реституции церковного имущества.

ГМЗ «Исаакиевский собор» является одним из немногих прибыльных музеев, оплачивающих собственную реставрацию, а также реставрацию Спаса-на-Крови и других храмов.