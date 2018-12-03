Депутаты Петербурга просят Беглова отменить распоряжение о передаче Исаакия

Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Десять депутатов петербургского Законодательного собрания просят врио губернатора Александра Беглова признать недействительным распоряжение о подготовке к передаче Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви, передает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о документе комитета имущественных отношений (КИО) Смольного от 30 декабря 2016 года. В нем был оговорен план мероприятий по передаче Исаакия в безвозмездное пользования РПЦ. Именно после этого распоряжения бывший губернатор Георгий Полтавченко сделал скандальное заявление о том, что с Исаакиевским собором «вопрос решен».

Однако в 2017 году процесс передачи Исаакия в пользование РПЦ был остановлен под давлением общественности, после многочисленных митингов и выступлений деятелей культуры против изменения музейного статуса Исаакиевского собора.

Как отмечают в своем обращении депутаты, вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, одновременно возглавляющий КИО, в конце октября 2018 года сообщил, что «исполнение пунктов 1 и 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением, утратило актуальность».

«Просим вас признать распоряжение недействительным», — пишут парламентарии Александру Беглову.

Обращение подписали Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и Максим Резник («Партия роста»), Ирина Иванова и Ольга Ходунова (КПРФ), Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров («Справедливая Россия»), Борис Вишневский и Михаил Амосов (фракция «Яблока»).

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Напомним, сейчас ГМЗ «Исаакиевский собор» является городским музеем, который имеет прибыль и ежегодно сам оплачивает собственную реставрацию, а также реставрацию подопечного ему Спаса-на-Крови. Церковные службы ежедневно идут в соборе в приделе Александра Невского, а также и в центральном — по праздникам. На минувшей неделе появилась информация, что комитет по культуре после просьбы Санкт-Петербургской епархии потребовал от музея освободить и придел Екатерины, где теперь тоже будут идти церковные службы в ежедневном режиме.

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Кроме того, управделами московской патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий написал Александру Беглову письмо, где просит отдать РПЦ и здание Музея городской скульптуры Петербурга.

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