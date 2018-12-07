Москва, 7 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию по поводу цен на российский газ, которая возникла между лидерами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие (саммит ЕАЭС), — сказал представитель Кремля журналистам. — Велся именно рабочий разговор».

По его словам, во время мероприятия высказывались разные точки зрения, так как рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений.

Песков также добавил, что в текущем году Путин и Лукашенко для обсуждения спорных вопросов планируют провести еще одну встречу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза разразился «газовый спор» между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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