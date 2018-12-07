Лукашенко о споре с Путиным: «Пришлось извиняться»

Санкт-Петербург, , 07:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко за спор о ценах на голубое топливо принес извинения российскому лидеру Владимиру Путину. «Бурная дискуссия» между главами государств развернулась 6 декабря на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сам Лукашенко рассказал в эфире телеканала «Россия».

"Удалось (обсудить) в такой нехорошей форме (вопрос по ценам на российский газ для Белоруссии), что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи, — сказал Лукашенко. — Очень бурное было объяснение».

По его словам, сотрудникам СМИ и широкой публике лучше не знать подробностей «очень бурной» дискуссии, которая развернулась на заседании.

Лукашенко также отметил, что лидерам РФ и Белоруссии в ходе встречи удалось обсудить все важные вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко разразился на заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 6 декабря.

Глава Белоруссии указал на то, что для белорусских потребителей голубое топливо стоит $130 за 1 000 куб. м, а для жителей РФ — всего $70. Президент РФ в ответ заявил, что для Белоруссии газ, если бы цена была рыночная, стоил бы под $200, как для Германии.