Москва, 7 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Москве 7 декабря начался снос здания доходного дома 1903 года постройки — ранее в нем располагался бывший оргкомитет Московской Олимпиады, а с 1981 по 2007 годы — редакция «Литературой газеты». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы общественного движения «Архнадзор».

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР За рулём бульдозера

«Перечисленных обстоятельств для Москомнаследия оказалось недостаточно, чтобы выявить здание в качестве памятника истории и культуры. По закону во внимание принимаются обстоятельства, имевшие место более 40 лет назад, то есть 1980-е годы еще «не котируются», — подчеркнули в «Архнадзоре».

Известно, что в 2010 году администрация бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выдала застройщику градостроительный план земельного участка, который предусматривал строительство девятиэтажных апартаментов. В 2011 году департамент земельных ресурсов новой администрации Сергея Собянина наложил запрет на строительство, но уже в 2014 году третий владелец земельного участка обжаловал запрет в суде.

«И, как ни странно, одолел правительство Москвы», — подчеркнули градозащитники.

Так, 27 ноября 2018 года департамент культуры города Москвы отказал в постановке дома на госохрану по заявке физического лица, рассмотрев ее в срок две недели.

По словам координаторов движения, акт госэкспертизы на участок содержит результаты инженерно-геологических изысканий, срок действия давно истёк. Вследствие этого, объект с котлованом глубиной более 12 м опасен в карстовом отношении и нуждается в новом исследовании грунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорнаследием было зафиксировано проведение собственниками дома начальника участка тяги на станции Лихоборы, одного из памятников Московской Окружной железной дороги, несогласованных работ по крыше, стенам и интерьерам объекта, а также попытка возведения незаконной мансарды.

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