В «Архнадзоре» прояснили ситуацию со сносом «дома с совой» в Москве

Москва, , 16:27 — REGNUM Начало строительных работ на месте одного из памятников Московской Окружной железной дороги — доме начальника участка тяги на станции Лихоборы пока не нанесли серьёзного вреда зданию. Об этом координаторы общественного движения «Архнадзор» написали на официальной странице в Facebook после проверки информации ряда жителей о несанкционированных работах в «доме с совой» по адресу проезд Черепановых д.1.

«Исключение — вопрос с разборкой крыльца, ответ на который мы уже не узнаем. Судя по сроку появления экспертизы и необходимости дальнейших согласований проекта, собственник здания (это не РЖД) почему-то не захотел дожидаться всех предусмотренных законом процедур и начал работы «явочным порядком». Конечно, это нарушение и предмет для разбирательства со стороны Мосгорнаследия», — подчеркнули в «Архнадзоре».

Отметим, в августе 2018 года Мосгорнаследие приняло решение по сохранению кровли на Доме начальника участка станции МОЖД «Лихоборы». Проект не предусматривает сносных действий и направлен на восстановление «дома с совой».

При этом глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов подчеркнул, что ведомством было зафиксировано проведение собственниками памятника несогласованных работ по крыше, стенам и интерьерам объекта, а также попытка возведения незаконной мансарды. В связи с этим были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении арендатора и собственников, а кровле возвращены исторические габариты.

«Тем не менее, учитывая сегодняшние события и тот момент, что примерно месяц назад владелец здания уже пытался начать работы без проекта и был остановлен Мосгорнаследием — здание нуждается в присмотре и наблюдении», — подчеркнули градозащитники.

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