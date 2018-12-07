Париж, 7 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов в Twitter.

Peter Porai-Koshits Мартин Фуркад на дистанции

По словам Фуркада, он будет выступать до чемпионата мира 2020 года в Антхольце, после чего будет принимать решение о том, завершать карьеру или продолжать выступления.

«По крайней мере, до чемпионата мира в 2020 году я точно буду выступать. Принимать решение о продолжении карьеры буду после него», — сказал Фуркад.

Напомним, Фуркад является семикратным обладателем Кубка мира. На первом этапе Кубка мира сезона 2018/19 он одержал победу в индивидуальной гонке.

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