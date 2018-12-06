Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Поклюка, Словения, , 14:17 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Фуркад не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и пришёл к финишу с результатом 47.09,2.

Второе место занял представитель Германии Йоханнес Кюн, который также обошёлся без ошибок в стрельбе и отстал от победителя на 4,2 секунды. Замкнул тройку австриец Симон Эдер, прошедший стрельбу без промахов и отставший от Фуркада на 19,7 секунд.

Из российских биатлонистов Дмитрий Малышко пришёл к финишу 12-м, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов занял 28-е место, а Евгений Гараничев финишировал 35-м.

Отметим, что Логинов упал перед заключительной стрельбой. Всего он допустил три промаха на огневых рубежах.

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