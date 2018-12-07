Санкт-Петербург, 7 декабря, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга в ходе проверки не выявила нарушений в деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонд Александра Сокурова). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

RobillardMichel Обыск

Полицейская проверка была начата по заявлению бывшего сотрудника фонда о возможных преступных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства кинопродукции. Информация об этом вызвала большой общественный резонанс.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — отметили в региональном Главке МВД России.

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Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить наличие провокационных действий третьих лиц в отношении кинорежиссера Александра Сокурова.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве.