Якутск, 7 декабря, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Главный аэропорт Якутии получил имя поэта, философа и общественного деятеля Платона Ойунского. Такое решение приняли 30 тыс. жителей республики, принявших участие в голосовании на сайте Великиеимена. рф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Staselnik Аэропорт Якутска

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Всего за выбор имени для аэропорта Якутска проголосовали почти 60 тыс. человек, из них 30 тыс. отдали свои голоса Платону Ойунскому, 15,2 тыс — первому президенту республики Михаилу Николаеву, 10,8 тыс. — первому лётчику из Якутии Валерию Кузьмину и 3 тыс. — основателю Якутска, путешественнику и исследователю Сибири Петру Бекетову.

В общественной палате Якутии подчёркивают, что желающих выразить своё мнение в ходе голосования было много, и те, кто не мог проголосовать на сайте, звонили и передавали письма с просьбой учесть и их голос.

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«Якутяне проявили высокую активность, — констатировала заместитель председателя республиканской общественной палаты Наталья Харченко. — Самому пожилому участнику голосования был 91 год».

В ОП выразили надежду, что за присвоением аэропорту имени Платона Ойунского последует открытие своеобразного музея в честь этого великого якутянина прямо в здании республиканских воздушных ворот. Кроме того, общественники теперь просят присвоить имена известных земляков и другим крупным объектам республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой присвоить аэропорту Якутска имя Платона Ойунского выступил глава Якутии Айсен Николаев. Ещё до этого мнение о том, что это было бы лучшим вариантом для дополнения названия воздушных ворот республики, якутяне активно высказывали в соцсетях. Предложенное первоначально имя лётчика Валерия Кузьмина, по мнению многих, «звучало не очень».