Париж, 6 декабря, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Эйфелева башня и Лувр будут закрыты для посещений в субботу 8 декабря из-за опасений полиции в связи с массовыми акциями протестов, 6 декабря передает агентство Reuters.

Лувр

«Мы не можем рисковать, когда знаем об угрозе», — прокомментировал закрытие главных туристических достопримечательностей Парижа министр культуры Франции Франк Ристер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по требованию полиции в Париже был отменен субботний матч между ПСЖ и «Монпелье».

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