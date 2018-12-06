Триполи, 6 декабря, 2018, 21:41 — ИА Регнум. «Международно признанное» правительство Ливии намерено провести референдум по изменению Конституции африканской страны, 6 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Это не просто референдум о конституции, это референдум о судьбе нации», — заявил на пресс-конференции в Триполи представитель правительства Имад аль-Сайех.

Согласно планам Триполи, референдум должен быть проведен избирательной комиссией до конца февраля 2019 года.

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