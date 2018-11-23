Блок НАТО готов еще раз поддержать «ливийскую демократию»

Рим, , 23:05 — REGNUM Военный блок НАТО готов поддержать «ливийскую демократию», заявил 23 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на международной конференции в Риме.

В частности, Столтенберг сообщил о готовности оказать консультационную поддержку в вопросах урегулирования политической нестабильности в Ливии. По его словам, наиболее эффективным в этом случае является путь самостоятельного решения ливийскими властями проблем дестабилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году альянс НАТО уже оказывал поддержку «ливийской демократии», проведя военную операцию против Ливии, разрушив государственность этой страны и столкнув ее в кровавый хаос и анархию, продолжающиеся до сих пор.

На сегодняшний день Ливия является «серой зоной», идеальной для подпольной торговли оружием, нефтью и людьми.

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