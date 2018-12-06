Новосибирск, 6 декабря, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Полиция задержала троих пассажиров в новосибирском аэропорту «Толмачево», устроивших дебош на борту самолёта, вылетавшего в Москву. Об этом сообщила 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

StelaDi Пассажир самолета

По её словам, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения не выполняли распоряжения экипажа и мешали другим пассажирам, препятствуя вылету.

Поднявшиеся на борт сотрудники полиции задержали хулиганов и доставили их в дежурное отделение. После прохождения медэкспертизы на всех троих были составлены протоколы, затем материалы были переданы в суд Новосибирской области.

Сообщается, что из-за инцидента авиалайнер вылетел в пункт назначения с задержкой на один час.

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