Пассажир был снят с рейса в аэропорту «Домодедово» за пьяный дебош

Домодедово, Московская область, , 15:50 — REGNUM Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был снят с рейса Москва-Анталья в московском аэропорту «Домодедово» сотрудниками полиции. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба МВД России.

В воскресенье утром, 18 ноября, сотрудники транспортной полиции, обеспечивающие охрану правопорядка в аэропорту «Домодедово», получили сообщение от руководителя полётов о нетрезвом человеке на борту самолёта, рейса Москва-Анталья. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно по отношению к другим пассажирам рейса и бортпроводникам, выражался нецензурно в их адрес.

Сотрудники транспортной полиции сняли мужчину с рейса и доставили его в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Домодедово». Дебошир был привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с рейса за дебош в состоянии алкогольного опьянения пассажира бизнес-класса, который, представляясь полковником ФСБ угрожал экипажу самолёта и создавал сильные неудобства для других пассажиров рейса.

Из-за дебошира экипаж принял решение об экстренной посадке. Авиакомпания намерена требовать от пассажира возмещения убытков, в том числе, нанесённых другим пассажирам.

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