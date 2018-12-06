Никосия, 6 декабря, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Жертвами наводнения на севере Кипра стали четверо человек, 6 декабря передает агентство Reuters.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Погибшие были обнаружены в машине, которую смыло потоком воды.

Внезапное наводнение на Кипре было вызвано ливнем, который продолжался с 4 декабря. Наводнение привело к затоплению улиц в Никосии и автомагистралей страны.

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