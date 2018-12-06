Проливные дожди в Иракском Курдистане привели к серьезным разрушениям

Багдад, , 08:24 — REGNUM В результате проливных дождей в иракском городе Махмур было уничтожено порядка 20 жилых домов, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

Обильные осадки беспокоят значительную часть территории Ирака на протяжении последних дней, что привело к значительному ущербу для инфраструктуры государства.

Напомним, 2 декабря из-за проливных дождей в провинции Ниневия было объявлено чрезвычайное положение, здесь погибли четверо человек, был нанесен значительный ущерб частной и государственной собственности.

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