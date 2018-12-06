Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Более 50% маршрутов в Ростове-на-Дону в вечерние часы не обслуживаются. Несмотря на то, что согласно госконтракту водители должны работать в двухсменном режиме до 23:00, они покидают линию заранее. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования с помощью данных системы PIKAS, сообщает паблик «Ростовский городской транспорт».

Bogdanov-62 Ночной Ростов. Ни одного автобуса

«Больше, чем половина маршрутов, а именно — 37, завершают работу существенно раньше положенного срока. При этом брошенными остались даже не маршруты, а целые направления: уже после 21:00 невозможно добраться с проспекта Буденновского на улицу Ленина, а также на Новое поселение, в ЖК «Соловьиная роща» фактически не работают маршруты №№94 и 96. После 22:00 невозможно добраться в Александровку, причем не только из центра, но и с Западного, а также с Темерника. Придется заказывать такси и жителям района старого аэропорта, а также улицы Можайской», — отметили аналитики.

Наибольшую ответственность проявляет муниципальный перевозчик МУП МТК «Ростовпассажиртранс». На втором месте по общему выпуску находится ООО «Янтарь-1», на третьем — ООО «ТК АвтоРегионТранс». В антирейтинге — ООО «Карат», ООО «Авто-Лидер» и ООО «ЛегионАвтоТранс».

Стоит отметить, что отсутствие транспорта в Ростове-на-Дону в вечерние и ночные часы не первый год волнует горожан. Так, ещё в 2016 году через социальные сети ростовчане обращались к городским властям с просьбой наладить движение общественного транспорта вечером.

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В 2018 году житель Ростова-на-Дону выступил с инициативой запуска в областном центре ночных маршрутов общественного транспорта. Дежурный автобус поможет вернуться домой полуночникам, считает автор идеи. Пока чиновников эта инициатива не вдохновила.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональном правительстве отметили, что транспортная реформа, которую провели городские чиновники, далека от совершенства.

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