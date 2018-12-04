Ростовские власти не смогли устранить провал транспортной реформы

Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM Обещания ростовских властей исправить ситуацию с общественным транспортом в городе-миллионнике так и не сбылись. Результаты исследования опубликованы в паблике «Ростовский городской транспорт».

«По данным системы ГЛОНАСС (сервис PIKAS) на 11:00 3 декабря выпуск автобусов на разыгранные осенью маршруты составляет 61% (среднее арифметическое по маршрутам)», — говорится в сообщении.

Добросовестные перевозчики выпускают на маршруты даже больше транспорта, чем прописано в государственном контракте. Но в большинстве компании до 100% не дотягивают. Тем не менее, составлен рейтинг перевозчиков, лидерами которого признаны ООО «ТК АвтоРегионТранс», МУП «РТК» и МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Аутсайдером специалисты назвали компанию ООО «Авто-Лидер», которая выпускает на семь своих маршрутов лишь 3% подвижного состава.

«В случае если перевозчики готовы предоставить иные сведения, подкрепленные документально, мы готовы публиковать информацию с их учетом. Следующее исследование «Ростовского городского транспорта» будет посвящено вечерней работе транспорта на линии. Подвижной состав должен работать на ряде маршрутов до 23:00», — отмечается в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что устранить нехватку подвижного состава после проведённой оптимизации общественного транспорта в Ростове-на-Дону чиновники пообещали до 1 декабря. Такое заявление ранее сделал теперь уже бывший заместитель ростовского сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев на заседании Совета регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года ростовская прокуратура в связи с многочисленными жалобами пассажиров проверила ход реализации транспортной реформы в областном центре и выявила грубые нарушения федерального законодательства. Ростовскому сити-менеджеру Виталию Кушнарёву было внесено представление.

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