Магадан, 6 декабря, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Ветеран труда, проживающий в Магаданской области, отказался от положенной ему ежемесячной социальной помощи и предложил органам социальной поддержки направить денежные средства председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Об этом 5 декабря сообщила группа «Магаданский скептик» социальной сети Facebook.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Скриншот записи группа «Магаданский скептик» в Facebook Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Скриншот записи группа «Магаданский скептик» в Facebook Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Скриншот записи группа «Магаданский скептик» в Facebook Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Скриншот записи группа «Магаданский скептик» в Facebook Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Администрация сообщества опубликовала два документа: уведомление органов соцподдержки о назначении пенсионеру денежной выплаты в соответствии с Законом Магаданской области от 06.12.2004 №498-ОЗ и встречное заявление ветерана труда. В этом заявлении мужчина сообщил служащим, что подобная социальная мера поддержки в размере 683 рубля унижает его человеческое достоинство и предложил перечислить эту сумму Дмитрию Медведеву.

«Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — написал ветеран труда в заявлении.

Читайте также: Пенсионерам российских сёл повысят пенсии на 25%

Напомним, сегодня 6 декабря в эфире телеканала «Россия 24» Дмитрий Медведев заявил, что самым трудным решением властей страны за последние 10 лет стало решение о проведении в России пенсионной реформы. Председатель правительства РФ добавил, что эта мера является наименьшим злом.