Москва, 6 декабря, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В общественных приемных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 6 декабря можно написать письмо Деду Морозу, сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «Когда зажигаются елки». реж Мстислав Пащенко. 1950. СССР Дед Мороз

«С 6 декабря в общественных приемный Роспотребнадзора во всех РФ даже самые маленькие жители нашей страны смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что письма будут перенаправлены главному Деду Морозу России в Великий Устюг. Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего писем Деду Морозу отправляют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарии.

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