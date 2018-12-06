Москва, 6 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники полиции города Москвы организовали переговоры с подростком, угрожавшим причинить себе вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного реагирования столичного МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа № 1359

«В одном из образовательных учреждений города на Привольной улице учащийся обещает причинить себе телесные повреждения. На место прибыли сотрудники полиции, в настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — заявили в отделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве эвакуируют школу 1359 района Жулебино после угроз одного из учеников причинить вред себе и учителям.

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