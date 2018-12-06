Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, причастного к подготовке взрыва в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Он стал пятым и последним фигурантом этого громкого уголовного дела, имевшего международный резонанс.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Ранее были осуждены петербуржец Евгений Ефимов, собиравший бомбу и намеревавшийся лично совершить взрыв в храме, выходцы с Северного Кавказа Шамиль Омаргаджиев и Алисхан Эсмурзиев, знавшие о планах злоумышленника. Местный житель Антон Кобец, помогавший организатору преступления в разведке местности и дававший советы, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение.

Как установили следствие и суд, Фируз Калавуров был в числе тех лиц, с кем Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к террористическому акту и выбора объекта нападения.

«В октябре 2017 года Калавуров предложил Ефимову, проходя около Смоленского сквера, взорвать церковь, а позднее, проходя мимо Казанского собора, Калавуров сказал, что приоритетной целью теракта является Казанский собор», — рассказали о подробностях обвинения в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В середине ноября 2017 года Калавуров, как установил суд, помогал Ефимову в изучении Дворцовой площади в качестве места возможного теракта, пересылал организатору теракта фотографии площади.

«Кроме того, Калавуров хранил у себя тротил, пригодный для производства взрыва, и отрезок огнепроводного шнура», — добавили в судебной пресс-службе.

В ходе суда Калавуров свою вину не признал, но она была доказана. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Организатор предотвращенного взрыва в Казанском соборе получил пять лет

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в декабре 2017 года сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они планировали 17 декабря 2017 года устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга. Выйти на след террористов ФСБ помогли американские спецслужбы. Это подтвердили президенты России и США.

Главного фигуранта Евгения Ефимова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Остальные причастные лица получили меньшие сроки и штрафы.