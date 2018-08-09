Организатор предотвращенного взрыва в Казанском соборе получил пять лет

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Организатор теракта в Казанском соборе в Петербурге Евгений Ефимов получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тыс. рублей. Такое решение принял Московский окружной военный суд, рассмотрев дело 18-летнего Ефимова на базе Ленинградского окружного военного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ефимова признали виновным по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. В своем последнем слове Ефимов подробно рассказал, как принял ислам, искал связей с боевиками и идеологами запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и получил от них указания совершить теракт.

Взрывы в Казанском соборе он готовил с 5 по 11 декабря 2017 года. Самодельную взрывчатку петербуржец готовил в доме на Литовской улице, 8А. Правоохранители в ходе обыска нашли там 8 пластиковых бутылок ацетона, источник питания, 2 упаковки резиновых перчаток, пластиковую канистру электролита, канистру перекиси водорода и упаковку спичек. Ефимов планировал взорвать Казанский собор — кафедральный собор РПЦ в Петербурге — 17 декабря, однако был задержан.

Ефимов признал вину, в связи с чем дело слушалось в особом порядке. Подсудимый заявил, что изначально самостоятельно решил принять ислам, что и привело его на путь террора.

«Хотел бы пояснить следующее: по принятию ислама у меня не было наставника, который мог бы мне прояснить те или иные вопросы. И с этими вопросами я вынужден был обращаться к людям из интернета. Эти люди слали мне аудио, видео и текстовые материалы, которые оправдывали убийство мирного населения — теракты, нападения с ножом. После чего я обратился с этой информацией к людям, которые находились на территории Сирии и Ирака, воевали на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они подтвердили эту информацию, которую мне отправляли ранее. Они объяснили мне, что нет необходимости уезжать за пределы страны, где я проживаю, а лучше всего устроить нападение на территории Российской Федерации. И более того, желательно на мирное население. После изготоления взрывчатки я усомнился в дозволенности моих действий, о чем еще раньше я сообщил одному из своих (кураторов)», — заявил Ефимов, взяв последнее слово.

В зале суда он извинился за то, что собирался совершить «столь зверское преступление». Сразу после задержания он начал давать подробные показания на всех фигурантов уголовного дела, так как понимал, что эта информация будет представлять большую ценность для следствия, утверждает он.

«Я отказался от всех этих мыслей. В дальнейшем я имею твердое намерение не потратить время, в течение котрого будет длиться мое наказание, зря, а буду готовиться к экзаменам, чтобы потом поступить в университет. Я бы еще раз хотел попросить у государства и у всех жителей Санкт-Петербурга прощения», — заключил Ефимов.