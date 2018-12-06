Москва, 6 декабря, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан — так называемый налог на профессиональный доход. Знают об этом лишь 15% граждан. Что-то слышали 34%, а 50% ничего не знают о законе. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

stevepb Налоги

37% российских граждан знакомы с самозанятыми или являются ими сами. Про предложение ввести налог для самозанятых слышали в этой группе 57% опрошенных, 30% этой группы считают закон полезным, 56% — вредным. Среди всех жителей России соотношение 30% к 47%.

Граждане, считающие закон о самозанятых полезным, приводят такие аргументы: «все должны платить налоги», «пополнится бюджет», «любая работа должна делаться легально». Аргументы противников закона: «люди подрабатывают от нужды, стараясь выжить», «у самозанятых маленькие заработки, им трудно платить налог», «это новый способ изъятия денег у людей».

По мнению 73% опрошенных, самозанятые не воспользуются предоставленной возможностью официально регистрироваться (81% среди самозанятых). Но государство должно стремиться к тому, чтобы все самозанятые платили налоги со своих профессиональных доходов, считают 40% всех жителей России.

Опрос проводился после того, как пакет инициатив прошел в Госдуме первое чтение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан РФ, Госдума приняла в третьем чтении 15 ноября 2018 года. Предполагается, что закон выведет из тени около 20−30 млн человек. 23 ноября налоговый режим для самозанятых одобрил Совет Федерации РФ.

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