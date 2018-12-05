В Доминикане взорвался завод пластмасс, есть погибшие и раненые
Санто-Доминго, 6 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. В столице Доминиканской Республики произошел взрыв и пожар на заводе по производству пластмасс, 5 декабря передает агентство Associated Press.
Взрыв
По сообщению мэра Санта-Доминго Дэвида Колладо, взрыв произошел на заводе Polyplas, взорвался реактор под высоким давлением.
В настоящий момент известно как минимум о двоих погибших и девятерых раненых в результате взрыва и пожара. Спасатели продолжают искать жертв и пострадавших.
Читайте также: Опознаны все 23 тела погибших при взрыве на химическом предприятии в Китае