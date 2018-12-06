Варшава, 6 декабря, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В Гливицком районе Польши гражданин этой страны — человек с немецким происхождением — на воротах своего дома обнаружил свастику. В расследовании полиция сосредоточилась на двух направлениях — разжигании ненависти на национальной почве и использовании нацистской символики. Является ли этот случай единичным и есть ли у немцев в Польше повод для беспокойства, пишет в своем обзоре польской прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор польских СМИ

По словам Бернарда Гайда, председателя Ассоциации немецких ассоциаций в Польше, это дело выходит за рамки простого «оскорбления»:

«Факт размещения свастики у ворот в его дом предполагает, что каждый немец напрямую связан с нацистским преступным режимом, что и в других европейских странах не является единичным случаем. Недавно во время нашей ежегодной встречи в Берлине мы приняли резолюцию, в которой осуждается кампания клеветы против немецкого меньшинства, проживающего в Румынии. Ему предъявляют претензии в том, что оно является прямым преемником одного из нацистских объединений, которые существовали в этой стране».

Атакам в Польше подвергаются различные национальные и этнические меньшинства, не только немцы (памятен инцидент 2016 года в Перемышле, когда во время процессии православных представителей украинского меньшинства на них напали хулиганы из правого националистического лагеря). В том же 2016 году профессор Ежи Кохановский во время поездки в трамвае говорил с коллегой по-немецки, за что был избит. Его избили в трамвае в Варшаве за разговор с коллегой по-немецки. С того года физического насилия против немецкого меньшинства не наблюдалось, а вот словесного — достаточно. Всё в том же 2016-м немецким футбольным болельщикам угрожали смертью, и, хотя преступник был наказан, о многих других оскорблениях просто неизвестно, — о них не уведомляют полицию.

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