Афины , 5 декабря, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Греции агентство Romfea опубликовало одну страницу проекта устава так называемой «украинской автокефальной церкви».

Romfea.gr Страница устава украинской церкви

Отмечается, что проект устава был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27−29 ноября. Так, украинская церковь, вероятно, будет создана по модели Критской, где главой будет митрополит, а не патриарх.

Кроме того, документ предполагает «неразрывную связь» новой церковной структуры с Константинополем.

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Напомним, 29 ноября в Стамбуле завершился синод Константинопольского патриархата, на котором обсуждалось создание автокефальной церкви на Украине. По одним данным, синод утвердил текст томоса, по другим данным — мероприятие закончилось ничем.

По словам экспертов, попытка добиться церковной автокефалии не увеличила рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко, поэтому конфликт с УПЦ Московского патриархата может быть использован для срыва выборов.

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