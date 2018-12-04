Патриарх Варфоломей совершил историческую ошибку — сербская церковь

Белград, , 11:12 — REGNUM Вмешательство Константинопольского патриархата в украинское православие стало наибольшей ошибкой за всю историю этой структуры, заявил пресс-секретарь синода Сербской православной церкви, епископ Новосадский и Бачский Ириней сообщил 1 декабря официальный сайт УПЦ МП.

Священнослужитель рассказал, что лично предостерегал патриарха Варфоломея от вмешательства в дела украинской церкви.

«К сожалению, он пошёл на этот шаг. Тяжело сказать, из каких соображений. Некоторые считают, что это обида на патриарха московского и русской церкви из-за отсутствия на Критском соборе. Но много кто считает, что это давление Запада», — рассказал Ириней.

Представитель сербской церкви назвал действия Константинополя на Украине необоснованными, неканоническими и странными:

«Подумайте только, что делегация Вселенского патриарха по этому вопросу не только не общается с Украинской православной церковью, которая является церковью большинства народа, она даже не посетила ни разу митрополита Онуфрия. Все переговоры — либо с политиками, либо с раскольниками», — подытожил священнослужитель.

Напомним, 29 ноября в Стамбуле завершилось заседание синода Константинопольского патриархата, на котором обсуждалось предоставление автокефалии православной церкви на Украине. По мнению представителей РПЦ, отсутствие конкретных результатов заседания говорит о затягивании этого процесса. В свою очередь, представитель президента Украины Петра Порошенко, который присутствовал на заседании, заявил, что создание объединённой раскольничьей православной церкви на Украине идёт быстрыми темпами.

Читайте также: РПЦ: Константинополь явно затягивает создание новой церкви на Украине