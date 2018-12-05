Санкт-Петербург, 5 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Сразу две крупные кражи произошли в Эрмитаже. Жертвами стали две женщины. Возможно, в обоих случаях действовал один вор-карманник.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 4 декабря в отдел полиции обратилась посетительница Эрмитажа, 1990 года рождения. Она рассказала, что около полудня во время экскурсии неизвестный преступник похитил у нее из наплечной сумки портмоне с банковскими картами. С этих карт затем были списаны более 1 млн рублей.

В 16:10 в тот же отдел полиции пришла с заявлением еще одна женщина, 1951 года рождения. Также из наплечной сумки во время экскурсии неизвестный «увёл» у нее портмоне с 29 тыс. рублей.

По обоим криминальным случаям возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража». «Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в Главке МВД.

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